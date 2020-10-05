Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

В аэропорту Гянджи замечены, по меньшей мере, сразу два турецких истребителя F16.
Это является доказательством того, что Турция вмешивается в карабахский конфликт, пишет журналист New York Times Кристиан Триберт. Он опубликовал снимки военного Гянджинского аэропорта.
В Армении ранее заявили, что самолет армянских ВВС Су-25 был сбит ракетой, которую выпустил турецкий истребитель F16. Но в Баку и в Анкаре заявили, что турецкие F16 не задействованы в конфликте в Нагорном Карабахе.
Тем не менее, снимки из Гянджинского аэропорта демонстрируют наличие двух F16 на территории Азербайджана. На вооружении этой страны таких истребителей нет.
Журналист отмечает, что сейчас на вооружении Азербайджана есть МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. На спутниковом снимке замечен «более крупный самолет». Это может быть транспортный самолет CASA CN-235, также используемым турецкими ВВС.
По аэропорту Гянджи Армения нанесла удар и, как отмечают эксперты, могла уничтожить турецкие истребители, которые, судя по спутниковым снимкам, стояли не в ангарах, передает Аvia.pro.
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