Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

Сегодня, 11:20

Анна Лисова

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Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

В аэропорту Гянджи замечены, по меньшей мере, сразу два турецких истребителя F16.

Это является доказательством того, что Турция вмешивается в карабахский конфликт, пишет журналист New York Times Кристиан Триберт. Он опубликовал снимки военного Гянджинского аэропорта.

В Армении ранее заявили, что самолет армянских ВВС Су-25 был сбит ракетой, которую выпустил турецкий истребитель F16. Но в Баку и в Анкаре заявили, что турецкие F16 не задействованы в конфликте в Нагорном Карабахе.

Тем не менее, снимки из Гянджинского аэропорта демонстрируют наличие двух F16 на территории Азербайджана. На вооружении этой страны таких истребителей нет.

«В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане по меньшей мере два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs. Истребители, скорее всего, управляются турецкими ВВС наряду с, возможно, грузовым самолетом CN-235», - сообщил Триберт.

Журналист отмечает, что сейчас на вооружении Азербайджана есть МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. На спутниковом снимке замечен «более крупный самолет». Это может быть транспортный самолет CASA CN-235, также используемым турецкими ВВС.

По аэропорту Гянджи Армения нанесла удар и, как отмечают эксперты, могла уничтожить турецкие истребители, которые, судя по спутниковым снимкам, стояли не в ангарах, передает Аvia.pro.

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