Соцсети заявили о приезде бойцов ЧВК «Вагнер» в Карабах

В аэропорту Степанакерта приземлился самолет, который доставил в Нагорный Крабах бойцов из частной военной компании Вагнера, сообщает Аvia.pro.
Информацию о переброске в Степанакерт российских военных озвучил Азербайджан, выразив протест касательно их присутствия в Нагорном Карабахе, где сейчас идут активные бои между армиями Карабаха, Армении и Азербайджана.
В соцсетях прозвучала информация о том, что в Нагорный Карабах российские бойцы были доставлены спецбортом Ил-76.
Информацию о прибытии в Нагорный Крабах бойцов ЧВК Вагнера была размещена в азербайджанских СМИ и ряде других аккаунтов в соцсетях.
Тем не менее, убедительных доказательств того, что в Степанакерт были доставлены бойцы из России, не предоставлено.
Комментировать