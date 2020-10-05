Соцсети заявили о приезде бойцов ЧВК «Вагнер» в Карабах

В аэропорту Степанакерта приземлился самолет, который доставил в Нагорный Крабах бойцов из частной военной компании Вагнера, сообщает Аvia.pro .

Информацию о переброске в Степанакерт российских военных озвучил Азербайджан, выразив протест касательно их присутствия в Нагорном Карабахе, где сейчас идут активные бои между армиями Карабаха, Армении и Азербайджана.

В соцсетях прозвучала информация о том, что в Нагорный Карабах российские бойцы были доставлены спецбортом Ил-76.

«В сообщении на официальном аккаунте Telegram (RSOTM) Вагнера, российской частной охранной компании, которая сражалась бок о бок с режимом Асада в Сирии и силами путчистов Хафтара в Ливии: русские наемники сегодня помогают армянским силам - сообщается, что их перебросили в город Степанакерт», - сообщается в «Твиттер»-аккаунте «Selami Haktan».

Информацию о прибытии в Нагорный Крабах бойцов ЧВК Вагнера была размещена в азербайджанских СМИ и ряде других аккаунтов в соцсетях.

Тем не менее, убедительных доказательств того, что в Степанакерт были доставлены бойцы из России, не предоставлено.