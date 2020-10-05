Турецкая Sabah: Армению на войну в Карабахе спровоцировал другой игрок

Исход войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах будет зависеть от России. Об этом пишут авторы турецкой газеты Sabah. Публикацию в переводе на российский опубликовало издание ИноСМИ .

Авторы напоминают, что давний конфликт за Карабах в новую активную стадию вошел 27 сентября. Бои, порой ожесточенные, ведутся более десяти дней подряд. Вооруженные силы Азербайджана хоть и медленно, но уверенно, продвигаются вперед. Армия Армении несет серьезные потери.

Пока что ситуация пущена на самотек. На самом деле, констатируют обозреватели, от самих военных мало что зависит. По сути, исход любой войны решается в высоких кабинетах. Так и в этом случае, с Карабахом. Исход вооруженного противостояния во многом будет зависеть от воли Москвы.

Если Азербайджан будет воевать с Арменией один на один, в его победе сомневаться не приходится. Но если на арене появится третий игрок, который будет стоять за Ереваном... Впрочем, желающих ввязаться пока немного.

Издание подчеркивает, что этот третий игрок ведет свою игру, но скрытно. Он и спровоцировал Армению на развертывание военных действий в Карабахе.

«Стоит ли за Арменией Россия или Франция — не столь важно. Кто бы ни подзадоривал ее, очевидно, что на сегодня предоставляемой поддержки недостаточно. РФ с удовольствием наблюдает за избиением Армении. Франция мало что может сделать. Штатам же нет никакого дела до этого», - говорится в публикации.

Но если же этот скрытный игрок решится на открытую поддержку Армении, исход войны будет зависеть от того, какую поддержку Азербайджану окажет Турция.