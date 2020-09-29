Минобороны Армении обнародовало кадры отступления азербайджанского подразделения

Сегодня, 17:17

Ольга Громова

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Минобороны Армении обнародовало кадры отступления азербайджанского подразделения

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на официальной странице в социальной сети Facebook выложила еще одно видео боев в Карабахе. Но на этом ролике запечатлен момент отступления азербайджанских военных.

В кадр попали удары по технике, а также стремительное перемещение большой группы военнослужащих.

«Поражение бронетехники противника и отступление его подразделения», — так коротко подписала видео Степанян.

Вечером в субботу Ереван отчитался, что за последние сутки Азербайджан понес серьезные потери. В числе погибших порядка 440-450 человек, что касается раненых, их 800-900. Также Баку лишился трех самолетов, трех РСЗО, одного вертолета и не менее десяти беспилотников.

Азербайджан со своей стороны проинформировал о том, что его Вооруженные силы взяли под свой контроль семь сел и уничтожили не менее четырех армянских танков.

Напомним: в новую активную фазу конфликт в Нагорном Карабахе вошел 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Страны Минской группы ОБСЕ по урегулированию призывают стороны сесть за стол переговоров и добиться мирного решения вопроса.

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