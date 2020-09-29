Avia.pro: Азербайджан выпустил ракеты по самолетам ВКС России

Сегодня, 18:32

0

Image 16+
Avia.pro: Азербайджан выпустил ракеты по самолетам ВКС России

Два высокоточных удара нанес Азербайджан по Армянской АЭС, которые чуть не привели к ужасной катастрофе. Как информирует «Avia.pro», удара удалось избежать только благодаря оперативным действиям защитников и перехвату ракет за несколько секунд до момента попадания в цель.

По данным источника, две тактические ракеты «Точка-У» были выпущены военными Азербайджана примерно в 23.55. Основной целью бомбардировки, как предполагается, была Армянская АЭС и территория аэродрома, где, по некоторым сведениям, могли находиться российские военные самолёты (прибывшие несколько дней назад военно-транспортные Ил-76) и вертолёты ВКС России.

Эксперты предполагают, что первоначальная версия о намеренной бомбардировке именно АЭС является ошибочной — ведь ракеты ОТРК «Точка-У» имеют ограниченную дальность, их хватило бы лишь для того, чтобы нанести удар по Еревану. Отсюда следует, что, скорее всего, целью военных сил Азербайджана был именно аэропорт вблизи города, где располагались самолёты и вертолёты ВКС России.

Известно, что для перехвата тактических ракет армянской стороной были задействованы российские комплексы С-300, получившие своё первое боевое применение с момента разработки – две ракеты были перехвачены над городом Абовян. На данный момент в Сети уже доступна видеозапись момента перехвата двух азербайджанских тактических ракет, предположительно целившихся по АЭС.

Никаких комментариев по поводу инцидента со стороны оборонного ведомства Армении или Азербайджана пока не поступало, поэтому данную информацию эксперты склонны считать неофициальной.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британский военный подал в суд за издевательства из-за русских корней

29-09-2020, 14:11

Российские военные прорвали оцепление американцев и вошли в восточную Сирию

29-09-2020, 12:31

Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

28-09-2020, 18:16

Главный редактор NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта

28-09-2020, 16:18

Армия США показала «будущую битву» с Россией

28-09-2020, 14:08

США рассматривали возможность войны с Китаем с помощью коронавируса

28-09-2020, 12:04

Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

28-09-2020, 09:29

Украина лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт»

27-09-2020, 13:26

В США боятся создания возможного соперника НАТО во главе с Россией

27-09-2020, 12:15

Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

27-09-2020, 07:52

США считают, что нашли ахиллесову пяту в системе ПВО России

26-09-2020, 17:18

Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

26-09-2020, 14:37

Пентагон намерен радикально нарастить мощь ВМС

26-09-2020, 13:59

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились об усилении военного сотрудничества на севере

26-09-2020, 07:51

Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

25-09-2020, 15:48

Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

25-09-2020, 12:50

Российские военные провели успешные учения у границ США

25-09-2020, 09:08

Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных

24-09-2020, 23:10

Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

24-09-2020, 12:15

Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

24-09-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров