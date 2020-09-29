Avia.pro: Азербайджан выпустил ракеты по самолетам ВКС России

Два высокоточных удара нанес Азербайджан по Армянской АЭС, которые чуть не привели к ужасной катастрофе. Как информирует «Avia.pro», удара удалось избежать только благодаря оперативным действиям защитников и перехвату ракет за несколько секунд до момента попадания в цель.

По данным источника, две тактические ракеты «Точка-У» были выпущены военными Азербайджана примерно в 23.55. Основной целью бомбардировки, как предполагается, была Армянская АЭС и территория аэродрома, где, по некоторым сведениям, могли находиться российские военные самолёты (прибывшие несколько дней назад военно-транспортные Ил-76) и вертолёты ВКС России.

Эксперты предполагают, что первоначальная версия о намеренной бомбардировке именно АЭС является ошибочной — ведь ракеты ОТРК «Точка-У» имеют ограниченную дальность, их хватило бы лишь для того, чтобы нанести удар по Еревану. Отсюда следует, что, скорее всего, целью военных сил Азербайджана был именно аэропорт вблизи города, где располагались самолёты и вертолёты ВКС России.

Известно, что для перехвата тактических ракет армянской стороной были задействованы российские комплексы С-300, получившие своё первое боевое применение с момента разработки – две ракеты были перехвачены над городом Абовян. На данный момент в Сети уже доступна видеозапись момента перехвата двух азербайджанских тактических ракет, предположительно целившихся по АЭС.

Никаких комментариев по поводу инцидента со стороны оборонного ведомства Армении или Азербайджана пока не поступало, поэтому данную информацию эксперты склонны считать неофициальной.