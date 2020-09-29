Туроператоры оценили риск закрытия Турции из-за коронавируса

Эпидемиологическая обстановка ухудшается во всем мире, и в России и в Турции в том числе. Но закрытию границ угрожает не только коронавирус, но и геополитическая составляющая. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе грозит новым витком охлаждения в отношениях между РФ и Турцией.
Последняя, как известно, выступает на стороне Азербайджана. Учитывая совокупность всех сложившихся факторов, туроператоры признали, что риск закрытия границ между странами сейчас существует и он реальный. Поэтому сейчас они вынуждены рассматривать и изучать возможные варианты эвакуации россиян из Турции. Сейчас там на отдыхе тысячи наших соотечественников.
По ее словам, турфирма прорабатывала как вариант вывоз россиян из Турции сухопутным и морским путем, но границы Евросоюза и Украины закрыты.
По этой причине была избрана тактика быть готовыми разместить клиентов и обеспечить им базовые потребности.
Она все же надеется, что до закрытия границ вновь дело не дойдет.
Газета пишет, что в Турции даже слухи на эту тему не муссируются.
Россияне, которые находятся на отдыхе в Турции, также подтвердили, что в стране не наблюдается истерии по поводу распространения коронавируса, все идет своим чередом.
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