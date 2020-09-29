Туроператоры оценили риск закрытия Турции из-за коронавируса

Сегодня, 09:03

Ольга Громова

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Туроператоры оценили риск закрытия Турции из-за коронавируса

Эпидемиологическая обстановка ухудшается во всем мире, и в России и в Турции в том числе. Но закрытию границ угрожает не только коронавирус, но и геополитическая составляющая. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе грозит новым витком охлаждения в отношениях между РФ и Турцией.

Последняя, как известно, выступает на стороне Азербайджана. Учитывая совокупность всех сложившихся факторов, туроператоры признали, что риск закрытия границ между странами сейчас существует и он реальный. Поэтому сейчас они вынуждены рассматривать и изучать возможные варианты эвакуации россиян из Турции. Сейчас там на отдыхе тысячи наших соотечественников.

«Мы на всякий случай прорабатываем варианты, морально готовы к эвакуации. Но вообще-то особых вариантов нет: будем рассчитывать на вывозные рейсы, как это было весной», — заявила представительница турфирмы, работающая на турецком направлении, в беседе с «Московским комсомольцем».

По ее словам, турфирма прорабатывала как вариант вывоз россиян из Турции сухопутным и морским путем, но границы Евросоюза и Украины закрыты.

По этой причине была избрана тактика быть готовыми разместить клиентов и обеспечить им базовые потребности.

Она все же надеется, что до закрытия границ вновь дело не дойдет.

Газета пишет, что в Турции даже слухи на эту тему не муссируются.

«И нашим, и вашим людям надо зарабатывать деньги, зачем сейчас закрывать границы? Тем более, что санитарный контроль в аэропорту работает», — недоумевает владелец экскурсионного бюро Низам.

Россияне, которые находятся на отдыхе в Турции, также подтвердили, что в стране не наблюдается истерии по поводу распространения коронавируса, все идет своим чередом.

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