Район с ЗРК С-300 попал под обстрел и удары Азербайджана

Сегодня, 09:53

Ольга Громова

0

Image 16+
Район с ЗРК С-300 попал под обстрел и удары Азербайджана

Позиционные районы ПВО С-300, расположенные на север от Степанакерта, попали под обстрел со стороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана недавно выложило ролик, на котором запечатлен дрон-камикадзе, наносящий удар по пусковой установке армянских С-300. И это была не единственная атака на ЗРК. Ударам подвергся и расположенный к северу от Степанакерта позиционный район комплексов С-300 ВС Армении.

АвиаПро пишет, что там располагаются средства РЛС, а также мобильные пусковые установки. Также к северу от Степанакерта находятся и позиционные районы ЗРК «Круг». А это означает, что под обстрел могли теоретически попасть и эти средства ПВО.

Азербайджан всячески намерен сломить защиту этого позиционного района, подчеркивает издание. Это позволит Баку более активно применять свою боевую авиацию, а также турецкие самолеты.

В Армении уже неоднократно заявляли, что турецкие F-16 ВВС обстреливают территорию Нагорного Карабаха и причастны к уничтожению штурмовика Су-25 ВВС Армении.

Баку и Анкара обвинения категорически отрицают.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британский военный подал в суд за издевательства из-за русских корней

29-09-2020, 14:11

Российские военные прорвали оцепление американцев и вошли в восточную Сирию

29-09-2020, 12:31

Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

28-09-2020, 18:16

Главный редактор NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта

28-09-2020, 16:18

Армия США показала «будущую битву» с Россией

28-09-2020, 14:08

США рассматривали возможность войны с Китаем с помощью коронавируса

28-09-2020, 12:04

Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

28-09-2020, 09:29

Украина лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт»

27-09-2020, 13:26

В США боятся создания возможного соперника НАТО во главе с Россией

27-09-2020, 12:15

Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

27-09-2020, 07:52

США считают, что нашли ахиллесову пяту в системе ПВО России

26-09-2020, 17:18

Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

26-09-2020, 14:37

Пентагон намерен радикально нарастить мощь ВМС

26-09-2020, 13:59

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились об усилении военного сотрудничества на севере

26-09-2020, 07:51

Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

25-09-2020, 15:48

Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

25-09-2020, 12:50

Российские военные провели успешные учения у границ США

25-09-2020, 09:08

Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных

24-09-2020, 23:10

Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

24-09-2020, 12:15

Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

24-09-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров