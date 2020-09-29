Район с ЗРК С-300 попал под обстрел и удары Азербайджана

Позиционные районы ПВО С-300, расположенные на север от Степанакерта, попали под обстрел со стороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана недавно выложило ролик, на котором запечатлен дрон-камикадзе, наносящий удар по пусковой установке армянских С-300. И это была не единственная атака на ЗРК. Ударам подвергся и расположенный к северу от Степанакерта позиционный район комплексов С-300 ВС Армении.

АвиаПро пишет, что там располагаются средства РЛС, а также мобильные пусковые установки. Также к северу от Степанакерта находятся и позиционные районы ЗРК «Круг». А это означает, что под обстрел могли теоретически попасть и эти средства ПВО.

Азербайджан всячески намерен сломить защиту этого позиционного района, подчеркивает издание. Это позволит Баку более активно применять свою боевую авиацию, а также турецкие самолеты.

В Армении уже неоднократно заявляли, что турецкие F-16 ВВС обстреливают территорию Нагорного Карабаха и причастны к уничтожению штурмовика Су-25 ВВС Армении.

Баку и Анкара обвинения категорически отрицают.