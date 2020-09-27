Российские военные прорвали оцепление американцев и вошли в восточную Сирию

Сегодня, 12:31

Александр Зуев

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Российские военные прорвали оцепление американцев и вошли в восточную Сирию

Российские военные в Сирии переиграли американцев: им удалось прорвать оцепление военнослужащих США и войти в один из защищенных анклавов в восточной части северных регионов САР. Более того, россияне возвели в городе Дерик блокпост, который блокирует перемещения американских сил от иранской границы. Там россияне развернули дополнительную бронетехнику и средства обороны.

Некоторое время назад на российские войска в этом регионе было оказано давление со стороны американских военных.

Как отмечают эксперты, россияне стараются взять под полный контроль северо-восточную часть Республики и заблокировать для американцев доступ к этим регионам, а также перекрыть пути контрабанды сирийской нефти в Турцию, пишет Avia.pro.

По данным сирийских СМИ, жители Дерика чинили препятствия размещению российского блокпоста. Но, так как Россия действует в Сирии с согласия Дамаска, их протесты были проигнорированы.

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