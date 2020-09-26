Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

Турецкие F-16 нанесли удары по Армении с территории Азербайджана. Такую информацию обнародовало агентство Авиапро. Указывается, что данные об обстреле якобы подтвердили в Минобороны Армении.
Однако официального заявления ведомства пока не поступало, вследствие чего в информации об обстреле можно усомниться.
В публикации отмечается, что истребители ВВС Турции на территорию Азербайджана были переброшены через Грузию либо Иран. Они по прилету нанесли несколько мощных ударов по позициям Армении.
Армения после этой атаки подняла в воздух свои, приобретенные ранее у России истребители Су-30. В воздушном бою они могли бы выйти победителями с F-16, но страна будто бы предпочитает их пока использовать лишь для мониторинга воздушного пространства. Для нанесения ударов по позициям противников эти самолеты задействованы не были.
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