Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

Сегодня, 18:16

Ольга Громова

0

Image 16+
Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

Турецкие F-16 нанесли удары по Армении с территории Азербайджана. Такую информацию обнародовало агентство Авиапро. Указывается, что данные об обстреле якобы подтвердили в Минобороны Армении.

«Минобороны Армении подтвердило факт применения турецких боевых истребителей, что означает, что теперь, кроме мониторинга воздушного пространства Азербайджана, средства ПВО будут осуществлять мониторинг воздушного пространства Турции на расстоянии 50 км от границы», - пишет агентство.

Однако официального заявления ведомства пока не поступало, вследствие чего в информации об обстреле можно усомниться.

В публикации отмечается, что истребители ВВС Турции на территорию Азербайджана были переброшены через Грузию либо Иран. Они по прилету нанесли несколько мощных ударов по позициям Армении.

Армения после этой атаки подняла в воздух свои, приобретенные ранее у России истребители Су-30. В воздушном бою они могли бы выйти победителями с F-16, но страна будто бы предпочитает их пока использовать лишь для мониторинга воздушного пространства. Для нанесения ударов по позициям противников эти самолеты задействованы не были.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

Вчера, 07:52

США считают, что нашли ахиллесову пяту в системе ПВО России

26-09-2020, 17:18

Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

26-09-2020, 14:37

Пентагон намерен радикально нарастить мощь ВМС

26-09-2020, 13:59

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились об усилении военного сотрудничества на севере

26-09-2020, 07:51

Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

25-09-2020, 15:48

Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

25-09-2020, 12:50

Российские военные провели успешные учения у границ США

25-09-2020, 09:08

Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных

24-09-2020, 23:10

Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

24-09-2020, 12:15

Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

24-09-2020, 11:06

В турецких городах появился опасный вид комаров

24-09-2020, 10:38

СМИ распространяют фейк о вертолете в Ливии со старым фото самолета

24-09-2020, 01:08

В США разработали сценарий войны Польши и Белоруссии

23-09-2020, 13:01

Лукашенко запретил ввозить в Белоруссию товары из Польши

23-09-2020, 10:45

Более 20 кораблей ВМФ России заблокировали в Черном море суда НАТО

22-09-2020, 22:14

WSJ: Запад обеспокоен контрактами России на поставку вакцины по всему миру

22-09-2020, 09:59

Коалиция во главе с США отправит БМП на северо-восток Сирии

22-09-2020, 08:11

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

21-09-2020, 13:48

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

21-09-2020, 11:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров