Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

Турецкие F-16 нанесли удары по Армении с территории Азербайджана. Такую информацию обнародовало агентство Авиапро. Указывается, что данные об обстреле якобы подтвердили в Минобороны Армении.

«Минобороны Армении подтвердило факт применения турецких боевых истребителей, что означает, что теперь, кроме мониторинга воздушного пространства Азербайджана, средства ПВО будут осуществлять мониторинг воздушного пространства Турции на расстоянии 50 км от границы», - пишет агентство.

Однако официального заявления ведомства пока не поступало, вследствие чего в информации об обстреле можно усомниться.

В публикации отмечается, что истребители ВВС Турции на территорию Азербайджана были переброшены через Грузию либо Иран. Они по прилету нанесли несколько мощных ударов по позициям Армении.

Армения после этой атаки подняла в воздух свои, приобретенные ранее у России истребители Су-30. В воздушном бою они могли бы выйти победителями с F-16, но страна будто бы предпочитает их пока использовать лишь для мониторинга воздушного пространства. Для нанесения ударов по позициям противников эти самолеты задействованы не были.