США считают, что нашли ахиллесову пяту в системе ПВО России

США считают, что нашли слабое место в противовоздушной обороне России. Об этом пишет обозреватель британского издания FlightGlobal Гаррет Рейм.

Американская армия полагает, что обойти российские системы ПВО можно посредством маскировки местности - прятаться от радаров за холмами и в долинах, а также задействуя инновационные средства управления полетом, его автоматизирующие части. Такая тактика позволит летать на будущих штурмовых разведывательных самолетах (FARA) на более высоких скоростях и высотах.

На текущий момент для «стелсов» F-35 представляют серьезную угрозу мощные системы ПВО, тот же С-400.

США, конечно, бахвалятся, что передовым истребителям никакой «Триумф» не страшен, но свой страх перед российской ПВО они выдали после того, как ЗРК приобрела Турция. Вашингтон тут же поспешил своего союзника по НАТО исключить из программы F-35.

Но все же и С-400 не такой уж идеальный и у него есть серьезная проблема, отмечает Рейм. Россия вынуждена постоянно защищать свои «Триумфы».

«Это оружие оптимизировано для поражения высоколетящих самолетов и нуждается в защите от низколетящих угроз, таких как бездельничающие боеприпасы, крылатые ракеты или вертолеты», – цитирует замдиректора проекта противоракетной обороны CSIS Яна Уильямса «ПолитРоссия».

С-400 нуждается в защите ПВО малой дальности, «Панцирь-С1», ракетными батареями.

Гаррет Рейм пишет, что в США ахиллесовой пятой считают именно «Панцирь-С1».

Именно его постараются Штаты обойти с помощью винтокрылых самолетов FARA, которые планируется выпустить к 2028 году. В США надеются, что они будут нырять и лавировать между ПВО противника.

Предполагается, что они будут развивать крейсерскую скорость не менее 333 км/ч, а диаметр несущего винта составит не более 12,2 м.