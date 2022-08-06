В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»

Сегодня, 16:49

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В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»
Фото: t.me/voenkors

Военный корреспондент Сергей Среда разместил в своем Telegram-канале снимки, сделанные в освобожденной Попасной. На них запечатлены бойцы «ЧВК Вагнера» и петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Фото: t.me/voenkors 

По словам Среды, кадры были сделаны в штабе «вагнеровцев». На фото запечатлены несколько бойцов, чьи лица закрыты.

«Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй», — сообщил корреспондент.

Попасная была взята в начале мая по результатам ожесточенных боев. Освобождение этого населенного пункта позволило российским подразделениям развить наступление на Бахмут. Позднее бойцы «ЧВК Вагнера» выбили противника с одной из крупнейших в мире электростанций – Углегорской ТЭС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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