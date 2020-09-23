Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных

Вчера, 23:10

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Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных
Ряд интернет-изданий сообщает, что во время учений украинских и американских войск в Херсонской области погибли восемь военных из США. Уточняется, что на полигоне транспорт американских военных попал под танк Т-72. 
Ни один интернет-источник не сообщил о подробностях инцидента. Также никаких комментариев не поступало ни со стороны Украины, ни со стороны Америки. Полиция Херсона, в свою очередь, опровергла информацию о гибели военных.
Немного позже Telegram-канал «VESTI» рассказал о том, что ранее были взломаны официальные украинские интернет-издания.
«Известно, что были совершены кибер-атаки на правоохранителей и городские советы. В городе Вараш на ресурсе горсовета сообщили о выбросе радиоктевных веществ на АЭС в Ровно и объявили об эвакуации всех жителей. Кто-то решил так, видимо, пошутить», - сообщил в своем сообщении телеграм-канал.
Все это подтверждает, что информация о гибели американских военных на территории Украины – это фейк.
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