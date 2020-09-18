Коалиция во главе с США отправит БМП на северо-восток Сирии

Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии.

Как сообщают западные СМИ, США после ряда столкновений с россиянами, решили укрепить свое присутствие в Сирии. По мнению военного командования, такие маневры - «четкий сигнал» для России.

Вашингтон официально заявил, что 6 боевых машин пехоты Bradley и порядка 100 военнослужащих направляются на северо-восток Сирии. По словам капитана ВМС США Билла Урбана, это должно «обеспечить безопасность коалиционных сил».

В последний раз Пентагон переправлял в Сирию «Брэдли» почти год назад, якобы для «победы над остатками ИГ» и «защиты критически важной инфраструктуры».

Кроме того, были отправлены «сторожевые радары», чтобы отслеживать российские вертолеты, и увеличены частота патрулирования боевых самолетов и вертолетов «Апач» для наземной американской армии.

Некто из американского военного командования, чье имя СМИ не раскрывается, заявил:

«Эти действия и подкрепления являются чётким сигналом для России, чтобы она придерживалась процессов взаимного разрешения конфликтов. Также Россия и другие стороны должны избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий».