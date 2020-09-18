В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Сегодня, 13:48

Анна Лисова

0

Image 16+
В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

В США заговорили о необходимости увеличить количество бомбардировщиков в составе ВВС страны, чтобы повысить свои шансы на победу в случае противостояния с Россией.

Военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил о том, что Россия и Китай могут пойти на военный союз против США, что существенно влияет на исход возможного противостояния, передает Лента.Ру.

Эксперт считает, что США необходимо наращивать количество стратегических бомбардировщиков вроде действующих B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, поскольку «они могут нести много оружия», в отличие от малозаметных B-2 Spirit и B-21 Raider.

По словам Шейни Прейзоутера, для успешной операции в европейской части России, например для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, следует использовать много бомбардировщиков.

Поэтому США необходимо позаботиться о том, чтобы ВВС страны получили больше простых «обычных» тяжелых бомбардировщиков в дополнение к ста новейшим тяжелым стратегическим стелс-бомбардировщикам B-21 Raider, которые американские военные начнут получать в 2020-х годах.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мисмари рассказал, как проходят переговоры по возобновлению добычи нефти в Ливии

18-09-2020, 21:10

Раскрыта наглая схема обмана туристов в Абхазии

18-09-2020, 14:45

Поляки высмеяли попытку Варшавы арестовать российских диспетчеров

18-09-2020, 14:06

Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

17-09-2020, 08:13

ГБР Украины назвало причины потери Крыма

17-09-2020, 07:48

Определена вероятность заражения коронавирусом туристов в Турции

16-09-2020, 14:53

Неизвестная система РЭБ сожгла систему управления американского вертолета AH-64 Apache

16-09-2020, 13:30

В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок

16-09-2020, 11:42

Аналитики предупреждают о новом потрясении на рынке нефти

16-09-2020, 11:07

В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

16-09-2020, 08:30

Турция уничтожила один истребитель МиГ-29

15-09-2020, 13:02

Масочный режим в Турции не отпугнул российских туристов

15-09-2020, 05:31

Российские военные обучили сирийцев уничтожать израильские F-35

14-09-2020, 20:22

В Кении девушка погибла во время свидания на глазах у своего жениха

14-09-2020, 11:13

Экс-стриптизерша назвала главные опасности работы

13-09-2020, 21:38

СМИ: британская разведка опасается российской ракеты с бесконечной дальностью

13-09-2020, 20:02

Лесные пожары в США: не менее 15 человек погибли

12-09-2020, 23:09

Египет подготовит спецпрограмму к моменту запуска рейсов из России в Каир

11-09-2020, 12:59

Папа римский Франциск назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием

11-09-2020, 11:18

Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

11-09-2020, 10:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров