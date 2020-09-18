В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

В США заговорили о необходимости увеличить количество бомбардировщиков в составе ВВС страны, чтобы повысить свои шансы на победу в случае противостояния с Россией.

Военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил о том, что Россия и Китай могут пойти на военный союз против США, что существенно влияет на исход возможного противостояния, передает Лента.Ру .

Эксперт считает, что США необходимо наращивать количество стратегических бомбардировщиков вроде действующих B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, поскольку «они могут нести много оружия», в отличие от малозаметных B-2 Spirit и B-21 Raider.

По словам Шейни Прейзоутера, для успешной операции в европейской части России, например для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, следует использовать много бомбардировщиков.

Поэтому США необходимо позаботиться о том, чтобы ВВС страны получили больше простых «обычных» тяжелых бомбардировщиков в дополнение к ста новейшим тяжелым стратегическим стелс-бомбардировщикам B-21 Raider, которые американские военные начнут получать в 2020-х годах.