Военный эксперт выступил за создание военной базы РФ на Кубе

Сегодня, 17:29

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Военный эксперт выступил за создание военной базы РФ на Кубе

Военный специалист Игорь Коротченко утверждает, что России необходимо соорудить военную базу на Кубе, чтобы ответить на недавние провокации НАТО. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Известно, что американские военные недавно проводили учения отработки ударов по России с украинских территорий. Повода для паники нет, по словам эксперта, так как выход из ситуации есть. Создав военную базу на Кубе, Россия сможет предотвратить регулярные угрозы со стороны НАТО.

Коротченко уточнил, что создать базу необходимо в ближайшее время и установить там ракеты «Калибр» и «Искандер». Эксперт утверждает, что Куба – это единственный вариант, который наконец заставит США пойти на переговоры с РФ.

«Плевать, если США не понравятся наши действия. Сегодня сложилась такая ситуация, что нужно быть спокойными, вежливыми, но предельно жесткими», - заявил специалист.

Напомним, что 18 сентября страны НАТО на самолете P-8A Poseidon исследовали территории над Черным морем. В результате судно перехватил истребитель Су-27 РФ.

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