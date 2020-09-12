Поляки высмеяли попытку Варшавы арестовать российских диспетчеров

Генпрокуратура Польши заявила о намерении арестовать российских диспетчеров, которых подозревают в причастности к крушению правительственного польского самолета под Смоленском, чем вызвала язвительные комментарии пользователей издания Wirtualna Polska. Они назвали эту идею абсурдной, так как со дня трагедии прошло около десяти лет. Один из пользователей написал, что диспетчеры советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, а поэтому обвинять их — это идиотизм.

Отметим, что после решения суда об аресте диспетчеров их могут подать в международный розыск с требованием выдачи польским властям.

Напомним, что самолет Ту-154 с польским президентом Лехом Качиньским на борту потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек.

Следственный комитет РФ установил, что инцидент произошел из-за ошибка экипажа и трудных метеоусловий. Как стало известно, на высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, в результате чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Вскоре он рухнул на землю в перевернутом положении.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о результатах расследования, согласно которому причиной крушения лайнера стали недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

К подобным выводам пришла и польская комиссия, которую возглавлял бывший глава МВД Ежи Миллер, пишет ЛигаNews.net . Она назвала причиной катастрофы снижение президентского борта ниже установленного минимума. Новая польская комиссия выдвинула версию об умышленных действиях российских диспетчеров.