Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Сегодня, 08:13

Анна Лисова

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Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля
Генсек ООН Антониу Гутерреш

В ходе пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас развивается кризис, который повлиял на все аспекты жизни и затронул каждого человека на планете.

«Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую», — сказал Антониу Гутерреш.

Он прогнозирует, что уже скоро число жертв коронавируса превысит 1 млн. И сейчас можно однозначно говорить о том, что COVID-19 стал «угрозой номер один» глобальной безопасности.

Гутерреш отметил, что многие надеются на то, что вакцинация остановит пандемию, тем не менее, вакцина не сможет устранить кризис, в который ввергла планету пандемия. Тем не менее, она необходима сейчас человечеству и важно, чтобы вакцина была доступна по цене всем.

Генсек ООН призвал использовать все возможные меры для того, чтобы обеспечить лечением людей, которые заразились коронавирусом.

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