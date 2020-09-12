В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок

В Турции арестованы три туристки из России за то, что они избили медсестру. Подробности этого инцидента попали в СМИ.

23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и еще одна туристка, имя которой не раскрывается, поселились в Турции в пятизвездочный отель. Непосредственно в день заезда одна из девушек ощутила боль в ступне и решила обратиться с этой проблемой к врачу.

Девушки вошли в приемную без масок, и сотрудница медицинского кабинета попросила россиянок надеть их. Но те отреагировали на эту просьбу агрессивно. Одна из вошедших в кабинет туристок сняла со своей ноги тапок и бросила медсестре в лицо.

В этот момент в конфликт вмешался врач. Он вызвал полицию и россиянок арестовали. Медсестра написала на них заявление. Женщина была доставлена в больницу, где у нее диагностировали травму глаза.

Было установлено, что россиянки, напавшие на медсестру в отеле, пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Проходить проверку на спиртометре россиянки отказались, поэтому врач диагностировал опьянение на основание внешнего осмотра и запаха. Какое наказание им придется нести за нападение на медработницу, не сообщается.

Стоит отметить, что на Востоке брошенная в лицо обувь считается сильным оскорблением.