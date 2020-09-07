В Греции полностью сгорел крупнейший лагерь для беженцев

На греческом острове Лесбос 9 сентября сгорел лагерь для беженцев «Мория». Сегодня он полностью догорел.

В свою очередь, беженцы попытались проникнуть в город Митилини.

Греческая полиция проявила агрессию и начала использовать слезоточивый газ против мигрантов. СМИ сообщают, что на острове после сгорания лагеря начались массовые беспорядки.

Ранее было известно, что на греческом Лесбосе сгорел лагерь, где проживало около 12 тысяч беженцев. Сотрудники считают, что причиной возгорания стал поджог. Скорее всего, это связано с недавними новостями о том, что в лагере «Мория» было выявлено 35 заболевших коронавирусом.