Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

Сегодня, 13:03

0

Image 16+
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оставлять власть не собирается, так как его выбрал народ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В 90-е года об Беларусь и ее народ вытирали ноги, и я не хочу возвращаться к тем временам. Более старшее поколение помнит об этом периоде. Поэтому никто не посмеет выгнать власть», — прибавил Александр Лукашенко.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны, где Лукашенко набрал 80,1%, а Светлана Тихановская – 10,12%. Однако народ не принял эти выборы и посчитал их нечестными. В стране начались массовые протесты. Силовикам было приказано всеми силами разгонять митинги. Было задержано около 6,7 тысяч протестующих. Часть силовиков пострадала в беспорядках. Официально известно о смерти 3 участников протестов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Турецкие боевики показали кадры захвата вертолета Ми-8

7-09-2020, 19:02

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

7-09-2020, 15:10

Военный корабль ВМС Франции атаковал комплексы С-400 в Крыму

7-09-2020, 13:34

Американские военные смоделировали атаку РФ на США

7-09-2020, 08:40

Силы США хотят атаковать в Сирии российских военных

5-09-2020, 17:59

Российских туристов ночью выселили из отеля в Турции

5-09-2020, 17:22

Стала известна судьба атакованного боевиками в сирийском Идлибе БТР российских военных

5-09-2020, 09:25

Британка не заметила беременность и внезапно родила

4-09-2020, 17:24

РВ: в Сирии русский офицер по-хорошему предупредил военных США

4-09-2020, 15:58

Помощь Турции в создании конкурента Су-57 окажет Украина

4-09-2020, 15:23

Турция потребовала от Netflix отменить показ фильма «Милашки»

4-09-2020, 13:25

Фондовый рынок США и акции Apple обрушились

4-09-2020, 11:36

Турецкие мужчины рассказали, как они охмуряют россиянок

4-09-2020, 11:08

Неизвестные атаковали российские истребители МиГ-29 в Сирии ракетами

3-09-2020, 18:12

США готовятся к массовой зачистке российских военных в Сирии

3-09-2020, 11:36

Турция развернула российские С-400 на 19 военных базах по всей территории страны

3-09-2020, 11:23

Россия за сутки дважды опозорила американские ВВС

3-09-2020, 08:07

Bloomberg: у Кувейта из-за падения цен на нефть заканчиваются деньги

2-09-2020, 22:07

Bild: Российская вакцина от коронавируса может повысить уязвимость к ВИЧ

2-09-2020, 20:40

В США назван самый опасный российский боевой самолет

2-09-2020, 09:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров