Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оставлять власть не собирается, так как его выбрал народ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В 90-е года об Беларусь и ее народ вытирали ноги, и я не хочу возвращаться к тем временам. Более старшее поколение помнит об этом периоде. Поэтому никто не посмеет выгнать власть», — прибавил Александр Лукашенко.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны, где Лукашенко набрал 80,1%, а Светлана Тихановская – 10,12%. Однако народ не принял эти выборы и посчитал их нечестными. В стране начались массовые протесты. Силовикам было приказано всеми силами разгонять митинги. Было задержано около 6,7 тысяч протестующих. Часть силовиков пострадала в беспорядках. Официально известно о смерти 3 участников протестов.