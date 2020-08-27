Американские военные смоделировали атаку РФ на США

В США показали революционную систему управления боевыми действиями, рассказала журналист издания Defence News Валери Инсинна, передает Лента.Ру .

После посещения Объединенной базы Эндрюс, она сообщила о том, что американские военные продемонстрировали, каким будет ответ США на атаку потенциального противника.

«Войска трудятся на современных компьютерах со стильными графическими интерфейсами, которые одним нажатием кнопки открывают в реальном времени карты российских ракетных объектов или оперативные данные о наличии истребителей на базах ВВС США на Аляске», — отмечает Инсинна.

В частности, было показано, как ответят войска на атаку крылатых ракет с использованием оружия воздушного и наземного базирования.

Тем не менее, отмечает автор публикации, хотя в распоряжении американских военных немало современного вооружения, новая система пока не находит применения в полной мере. Операторам даже сейчас приходится вручную отслеживать потоки данных, осуществлять переговоры, анализировать информацию. Они составляют отчеты для военного руководства, сосредотачиваясь на наиболее острых вопросах.

Усовершенствованная система управления боевыми действиями Advanced Battle Management System (ABMS) ВВС США разработана для того, чтобы ускорить процесс обработки данных и предоставления важной информации руководству.

Впервые работу ABMS протестировали в 2019 году, когда спутниковая группировка SpaceX Starlink была подключена к летающей батарее непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя AC-130 Spectre.

3 сентября американские военные провели более масштабный эксперимент. Они проработали сценарий возможного нападения на США потенциальным противником, которым может быть и Россия.