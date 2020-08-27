Силы США хотят атаковать в Сирии российских военных

Градус напряжения в отношениях между российскими и американскими военнослужащими после инцидента 25 августа сильно повысился. До применения оружия дело пока не дошло, но первые пострадавшие в результате полевых гонок уже есть. Это, как ранее сообщалось, четверо американских военнослужащих. Они были на броневике, который протаранил российский БТР.

После ДТП в Америке прямым текстом заговорили о мести, о необходимости дать русским жесткий ответ. Простить случившееся в Штатах считают невозможным.

Chicago Tribune пишет, что контингент США в Сирии сейчас, как никогда, близок к тому, чтобы прибегнуть к «рефлекторному» ответу на таран бронеавтомобиля США российским БТР. И он активно одобряется социальными сетями. По сути, это то, чего ждут большинство американцев от своих соотечественников в Сирии.

Обсуждается возможность минирования территорий, которые находятся под контролем США.

Тем не менее некоторые американцы считают, что единственным и правильным выходом достойно вырулить из ситуации с русскими в Сирии - полностью вывести войска из САР. По мнению многих, государство не вправе просить своих граждан рисковать своими жизнями в стране, пребывание в которой абсолютно бессмысленно.