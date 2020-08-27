Британка не заметила беременность и внезапно родила

Сегодня, 17:24

Александр Зуев

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Британка не заметила беременность и внезапно родила

В Великобритании произошел уникальный случай.  28-летняя Таша Дэвис, жительница города Уиган, графство Большой Манчестер, никаким образом не ощущала беременность до тех пор, пока у нее внезапно не начались роды.

Примечательно, что будущую маму не тошнило по утрам, месячные не прерывались. Женщина прибавила в весе, но она считала, что виной  этому  карантин, ведь она мало двигалась и  не посещала спортзал.

За час до родов Таша Дэвис обратилась в больницу с жалобой на сильную боль в животе. Когда медсестры спросили, не беременна ли она, та ответила, что нет.  Можно представить, каково было ее удивление, когда на свет появился ребенок.

Новорожденного назвали Александр Айзек Гохан, он весил 4,28 килограмма.

За три дня до рождения сына Таша и отец ребенка, 29-летний Мартин Херн, приобрели дом. 

«Я ложился спать и думал, что завтра поеду за посудомоечной машиной, — рассказывает мужчина. — А вместо этого поехал в больницу и обнаружил, что у меня будет маленький ребенок». 

Мартин успел купить кроватку-корзину, детскую одежду, подгузники и другие вещи для малыша, пока Таша лежала в больнице.

В прошлом году СМИ писали о подобном случае. Речь шла о том, как жительница Лондона приняла роды у самой себя. Женщина не подозревала о беременности: все девять месяцев она работала официанткой по 14 часов в день, пила и курила.

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