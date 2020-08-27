Помощь Турции в создании конкурента Су-57 окажет Украина

Украина и Турция могут объединить свои усилия при создании истребителя пятого поколения, который мог бы конкурировать с российским Су-57. Об этом сообщило издание Defense News , ссылаясь на информацию главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Турция сейчас работает над самолетом Turkish Fighter X (TF-X). Если проект окажется успешным и выйдет на международный рынок, истребитель сможет стать конкурентом Су-57. Пока же главная проблема, представшая перед турецкими разработчиками - отсутствие технологии производства двигателей.

Но ее могут помочь решить на Украине, пишет Defense News, отмечая, что страны уже имеют опыт успешного сотрудничества в военной сфере. Так, Киев сейчас поставляет двигатели для ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые ранее устроили «геноцид» «Панцирям» в Ливии.

Страна может начать работать и над двигателями для истребителя.