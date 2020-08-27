Помощь Турции в создании конкурента Су-57 окажет Украина

Сегодня, 15:23

Ольга Громова

0

Image 16+
Помощь Турции в создании конкурента Су-57 окажет Украина

Украина и Турция могут объединить свои усилия при создании истребителя пятого поколения, который мог бы конкурировать с российским Су-57. Об этом сообщило издание Defense News, ссылаясь на информацию главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Турция сейчас работает над самолетом Turkish Fighter X (TF-X). Если проект окажется успешным и выйдет на международный рынок, истребитель сможет стать конкурентом Су-57. Пока же главная проблема, представшая перед турецкими разработчиками - отсутствие технологии производства двигателей.

Но ее могут помочь решить на Украине, пишет Defense News, отмечая, что страны уже имеют опыт успешного сотрудничества в военной сфере. Так, Киев сейчас поставляет двигатели для ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые ранее устроили «геноцид» «Панцирям» в Ливии.

Страна может начать работать и над двигателями для истребителя.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Американский генерал оценил умение России нацеливать ракеты

27-08-2020, 18:18

Forbes: США планируют блокировать торговый флот РФ

27-08-2020, 10:14

Военные США пострадали в Сирии при столкновении с российским патрулем

27-08-2020, 08:29

Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан

26-08-2020, 23:13

В Испании заявили о начале второй волны COVID-19

26-08-2020, 13:35

Российские бомбардировщики в Сирии уничтожили завод по производству беспилотников

24-08-2020, 08:13

Лесные пожары в Калифорнии: эвакуированы 120 тысяч жителей

23-08-2020, 11:08

Смертность в отказавшейся от карантина Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

21-08-2020, 08:16

Белорусская оппозиция заявила, что окружение Лукашенко его обманывает

19-08-2020, 14:27

Наплыв отдыхающих спровоцировал вспышку коронавируса в Анталье

19-08-2020, 12:33

Немецкие туристы массово покидают Испанию

19-08-2020, 10:34

В Минске число погибших в ходе протестов достигло трех

19-08-2020, 09:17

СМИ: на задержанных под Минском сотрудников ЧВК никто не давил

18-08-2020, 18:24

В Британии призывают отказаться от одноразовых масок

18-08-2020, 11:31

В Испании ввели ограничения в связи с пандемией

18-08-2020, 10:02

Эксперт: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

18-08-2020, 08:50

В Азии обнаружили мутировавший более заразный штамм коронавируса

17-08-2020, 14:04

Войска НАТО будут уничтожены Россией за полтора часа в случае войны

17-08-2020, 12:59

Турция с Россией обсуждает совместное производство истребителей Су-57

17-08-2020, 08:24

«Не вопрос»: Лукашенко ответил на призывы уйти в отставку

16-08-2020, 19:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров