Турция потребовала от Netflix отменить показ фильма «Милашки»

Сегодня, 13:25

Ольга Громова

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Турция потребовала от Netflix отменить показ фильма «Милашки»

Высший совет по радио и телевидению Турции (RTUK) обратился к американской компании Netflix, которая показывает фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа, с требованием отменить показ на территории страны французской картины «Милашки» (Cuties). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала NTV.

Скандал вокруг картины грянул на минувшей неделе, когда к RTUK обратилось министерство по делам семьи и соцполитики с точно таким же требованием. Ведомство призвало принять меры в отношении «Милашек», в противном случае фильм может привести «к жестокому обращению с детьми и отразиться на их психосоциальном развитии». Также он не может быть показан из-за «сексуального содержания».

Картина рассказывает историю девушки-мусульманки, которая решилась снять платок с головы для того, чтобы стать участницей конкурса танцев.

Hollywood Reporter ранее сообщил, что Netflix был вынужден отменить производство турецкого сериала "Если бы только" (If Only), поскольку в Турции отказались выдать лицензию на съемку из-за наличия в сериале сцен, связанных с гомосексуализмом.

Netflix, как ранее сообщали СМИ, заблокирован на территории парламента Турции.

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