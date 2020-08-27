Турецкие мужчины рассказали, как они охмуряют россиянок

Турецкие мужчины не скрывают, что стремятся заводить романы с россиянками, приезжающими в страну на отдых. При этом о серьезных отношениях речь зачастую не идет. В Турции по-прежнему продолжают считать, что наши девушки легкодоступные. Впрочем, туркам все же приходится обращаться к проверенным методам соблазнения. О них, ссылаясь на полученную на форумах информацию, пишет Anews.com.
Турецкие мужчины убеждены, что можно особо не расшаркиваться перед российской женщиной. Достаточно будет проявлять к ней восторженное внимание, восхищаться красотой и осыпать комплиментами.
И тогда успех гарантирован любому мужчине. Турки приписывают нашим девушкам неразборчивость.
Еще один житель Турции предположил, что девушки из РФ не слишком избалованы вниманием своих мужчин на Родине.
При этом многие отметили, что россиянки умные и расчетливые, они сами могут пустить в ход чары, чтобы любой мужчина на них «запал».
Так, они с легкостью могут строить из себя наивную и беззащитную девушку, которую хочется оберегать, защищать, взять под свое крыло.
В то же время для жизни россиянки туркам подходят не особо. Они с легкостью могут устроить скандал прямо посреди улицы и опозорить своего мужчину. С такими девушками многим просто стыдно появляться перед родней.
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