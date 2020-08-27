Турецкие мужчины рассказали, как они охмуряют россиянок

Турецкие мужчины не скрывают, что стремятся заводить романы с россиянками, приезжающими в страну на отдых. При этом о серьезных отношениях речь зачастую не идет. В Турции по-прежнему продолжают считать, что наши девушки легкодоступные. Впрочем, туркам все же приходится обращаться к проверенным методам соблазнения. О них, ссылаясь на полученную на форумах информацию, пишет Anews.com.

Турецкие мужчины убеждены, что можно особо не расшаркиваться перед российской женщиной. Достаточно будет проявлять к ней восторженное внимание, восхищаться красотой и осыпать комплиментами.

И тогда успех гарантирован любому мужчине. Турки приписывают нашим девушкам неразборчивость.

«Не в обиду будет сказано, но по моим личным наблюдениям, женщины из России не слишком избирательны в плане мужчин», — написал один из форумчан.

Еще один житель Турции предположил, что девушки из РФ не слишком избалованы вниманием своих мужчин на Родине.

При этом многие отметили, что россиянки умные и расчетливые, они сами могут пустить в ход чары, чтобы любой мужчина на них «запал».

Так, они с легкостью могут строить из себя наивную и беззащитную девушку, которую хочется оберегать, защищать, взять под свое крыло.

«Они легко убедят любого дурачка, что он без нее жить не сможет», — написал один из мужчин.

В то же время для жизни россиянки туркам подходят не особо. Они с легкостью могут устроить скандал прямо посреди улицы и опозорить своего мужчину. С такими девушками многим просто стыдно появляться перед родней.