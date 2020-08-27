Неизвестные атаковали российские истребители МиГ-29 в Сирии ракетами

Сегодня, 18:12

Анна Лисова

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Неизвестные атаковали российские истребители МиГ-29 в Сирии ракетами

В Сирии атаковали переданные армии САР российские истребители МиГ-29, передает Аvia.pro.

Атака была осуществлена неизвестной стороной на военную авиабазу Т-4, которая находится в центральной части Сирии. На этой авиабазе дислоцируются МиГ-29, ранее переданные на вооружение сирийской армии, а также там размещены средства ПВО. Источник сообщил, что на этой военной базе пребывали также российские военнослужащие. 

Истребители МиГ-29 были переданы на вооружение ВВС САР около месяца назад. От неофициального источника стало известно, что 2 боевых самолета сирийские военные перебросили на авиабазу Т-4 для обеспечения безопасности сирийских военных и проиранских сил. 

Возможно, нахождение МиГ-29 на базе Т-4 и стало причиной того, что ее атаковали. 

Есть ли пострадавшие и жертвы из числа российских военнослужащих, которые находились на этой авиабазе, пока не сообщается.  

Предварительно, удар был нанесен с северно-восточного направления. Поэтому эксперты допускают, что за произошедшим стоят либо американские военные, либо подконтрольные им силы. Но ни одна из сторон пока произошедшее не комментирует. 

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