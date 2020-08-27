США готовятся к массовой зачистке российских военных в Сирии

Американские военные могут отомстить россиянам за дорожный инцидент, который произошел в Сирии утром 25 августа. Тогда российские военнослужащие протаранили американский бронетранспортер MaxxPro MRAP. Вскоре в сети появился ролик, на кадрах которого можно было увидеть нечто, напоминающее гонки по пустыни.

Участниками гонок стали российский и американский экипажи БТР. В какой-то момент военнослужащие США начали подрезать россиян, но те решили пойти на таран. После этого командование США сообщило, что четыре американца, находившиеся в 15-тонном бронетранспортере, получили травмы. Аналитики Israel Defense истолковали произошедшее, как попытку американцев защитить от россиян нефтяные месторождения в провинции Аль-Хасака.

Судя по всему, дерзость россиян американцы без ответа не оставят.

Вооруженные силы США готовы повторить массовую зачистку российских наемников, произошедшую два года назад.

Напомнили, что в феврале 2018 года военнослужащие армии США уничтожили около 300 наемников ЧВК Вагнера.

Как предположил обозреватель Александр Ситников, это будет массовая зачистка российских наемников. Таким образом, недавний инцидент может вылиться в крупное противостояние, пишет Свободная Пресса . Надо признать, конфликт между военными России и США в Сирии назревает уже давно. Американцы неоднократно устраивали россиянам всякого рода провокации, но последний инцидент может повлечь серьезные последствия.