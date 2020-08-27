Турция развернула российские С-400 на 19 военных базах по всей территории страны

На вооружение турецкой армии официально приняты ЗРК С-400 российского производства, передает Аvia.pro .

ЗРК С-400 Турция разместила на 19 своих крупнейших базах. Они уже полностью готовы к боевому применению. Ранее турецкие военные успешно прошли обучение работе с комплексами С-400. Перевести комплексы из пассивного состояния в боевую готовность они смогут в течение часа.

Как сообщил источник, основная задача ЗРК С-400 – защита южного, юго-западного и западного направления. Эксперты отмечают, что данное решение Анкары позволит повысить безопасность страны на фоне конфликта с Грецией. Афины ранее заявили, что намерены использовать для защиты своего воздушного пространства истребители. К тому же греки пригрозили помехами турецким военным вблизи границ своей страны.

Карта развертывания С-400 в Турции уже появилась в Сети. Исходя из информации, которая предоставляет эта карта, Анкара контролирует практически всю северо-восточную часть Средиземного моря. Стоит отметить, что С-400 могут отслеживать в том числе «стелс»-истребители Израиля и США.