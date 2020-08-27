Россия за сутки дважды опозорила американские ВВС

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Россия за сутки дважды опозорила американские ВВС

Россия за одни сутки дважды опозорила американские ВВС.

По мнению эксперта американского издания Washington Examiner Тома Рогана, российские истребители смогли дважды за одни сутки обидеть НАТО и военную авиацию США.

Оказывается, в ходе двух операций против НАТО и американских ВВС в Европе, российские пилоты смогли перехватить бомбардировщиков американской армии.

Маневры россиян не понравились НАТО. «Наглость» истребителей России заставила Данию поднять в воздух истребители быстрого реагирования F-16, которые базировались в Войенсе. Однако Су-27 удачно скрылся и в этом случае, опередив Североатлантический альянс и здесь.

Тома Рогана поразил тот факт, что русские смогли «безнаказанно нарушить границы» ПВО Североатлантического альянса и этим «обидеть» американскую армию. По его мнению, это свидетельствует о крупном провале НАТО в тактическом плане:

«Здесь действительно есть несколько экстраординарных провалов НАТО».

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