Международная коалиция направила военный конвой на северо-восток Сирии

Сегодня, 09:07

Анна Лисова

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Международная коалиция направила военный конвой на северо-восток Сирии

Международная коалиция, во  главе с США, продолжает предпринимать попытки усилить свое влияние в Сирии. 

ИА Красная Весна сообщает, что 31 августа военный контингент американской армии осуществили патрулирование на территории сирийской провинции Хасака. 

Как сообщил источник, патрулирование осуществлялось в районе Аль-Маликия, который находится в северо-восточной части провинции Хасака. 

Больше подробностей касательно этой операции источник не озвучил. 

Стоит отметить, что на военную базу США Аш-Шадади, расположенную в Тель-Бейдре (провинция Хасака), прибыли накануне дополнительные силы. Сообщалось, что около 50 грузовых автомобилей с вооружением прошло через КПП «Аль-Валид». 

На данный момент большая часть сирийской провинции Хаска находится под контролем курдских отрядов. В южной части этой провинции расположена американская военная база. 

 

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