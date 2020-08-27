Международная коалиция направила военный конвой на северо-восток Сирии

Международная коалиция, во главе с США, продолжает предпринимать попытки усилить свое влияние в Сирии.

ИА Красная Весна сообщает, что 31 августа военный контингент американской армии осуществили патрулирование на территории сирийской провинции Хасака.

Как сообщил источник, патрулирование осуществлялось в районе Аль-Маликия, который находится в северо-восточной части провинции Хасака.

Больше подробностей касательно этой операции источник не озвучил.

Стоит отметить, что на военную базу США Аш-Шадади, расположенную в Тель-Бейдре (провинция Хасака), прибыли накануне дополнительные силы. Сообщалось, что около 50 грузовых автомобилей с вооружением прошло через КПП «Аль-Валид».

На данный момент большая часть сирийской провинции Хаска находится под контролем курдских отрядов. В южной части этой провинции расположена американская военная база.