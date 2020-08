Появилось видео уничтожения сирийского танка Т-55 турецким ДПЛА Bayraktar

Военнослужащие Турции разместили в соцсетях видеоролик уничтожения танка правительственных войск Сирии Т-55.

Турецкая армия без причин проявила агрессию в отношении сирийских военных и уничтожила танк Т-55, а также систему залпового огня при помощи беспилотного аппарата Bayraktar TB2.

Известно, что инцидент произошел в небольшом городе Идлиб. На выложенном ролике можно увидеть, как дроном уничтожается сначала система залпового огня, после чего сбрасывается еще один снаряд на бронетехнику.

New leaked footage from Operation Spring Shield of Feb-Mar 2020 shows a Turkish Bayraktar TB2 drone fire MAM-L munitions at an Iranian HM-20 MLRS and T-55 tank in Idlib province, Syriapic.twitter.com/1fpZl5ez7A