В Индонезии обнаружен наиболее заразный штамм коронавируса

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В Индонезии обнаружен наиболее заразный штамм коронавируса

В Индонезии был обнаружен один из самых заразных штаммов Covid-19.  Впервые он был найден в январе 2020 года в Германии.

Штамм наименовали D614G. В середине августа он был зарегистрирован в Малайзии, однако в Индонезии его еще не было.

Сотрудники Института Эйкмана провели исследования, по которым выяснилось, что в лабораторных условиях вирус D614G передается в десять раз быстрее, чем оригинальный Covid-19, обнаруженный в Ухане. Однако скорость распространения вируса и тяжесть перенесения заболевания исследователям пока неизвестны.

Президент Института Эйкмана Амин Соебандрио утверждает, что на сегодняшний день в Индонезии существует около 40% больных, у которых обнаружен именно D614G. Однако вакцины, разрабатываемые в мире сегодня, помогают преодолеть мутировавший вирус.

Как известно, за весь период пандемии в Индонезии заболели около 172 тыс. человек, скончались более 7 тыс. человек, а выздоровели 124 тыс.

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