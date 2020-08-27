Россиян предупредили о суровой зиме

Сегодня, 11:27

Александр Зуев

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Россиян предупредили о суровой зиме

Многих россиян не обрадовали прогнозы погоды на предстоящие осень и зиму. По мнению специалистов, грядущая зима в России будет достаточно суровой. Как отметила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова, ударят морозы, на 90% зима будет очень холодной, потому что было жаркое лето. При этом эксперт поспешила успокоить россиян, отметив, что морозы, хоть и окажутся серьезными, но они не продержатся всю зиму.

Пестрякова отметила, что зимой ожидается оттепели и даже долгие дожди. По словам эксперта, зима может прийти на территорию России уже в ноябре, поэтому она рекомендовала россиянам приготовить теплые вещи.

Что касается осени, то эксперт спрогнозировала достаточно прохладную погоду уже спустя несколько дней после начала сезона. По мнению эксперта, «бабье лето» будет непродолжительным. Жарко будет только первые дни осени, а потом температура воздуха понизится.

К слову, другие климатологи и синоптики также прогнозируют холодную осень. Наступление холодов стоит ожидать в середине сентября.

Наступление осенних холодов, по данным экспертов, планируется на середину сентября. Гидрометцентр России также спрогнозировал прохладную осень и сильные морозы зимой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые пять дней сентября будут аномально теплыми. Как он отметил, в начале первого осеннего месяца в центре европейской части России температура воздуха будет на два градуса выше нормы.

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