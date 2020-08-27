Во Франции произошла цепочка загадочных убийств 30 лошадей

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Во Франции произошла цепочка загадочных убийств 30 лошадей

Жители Франции шокированы серийными убийствами лошадей. 28 августа министр сельского хозяйства Франции сообщил, что в разных частях страны неизвестные жестоко расправились с 30 парнокопытными.

Как уточняется, большинству животных отрезали правое ухо, удалили глаза и гениталии и выкачали всю кровь. Что удивительно, мясо лошадей осталось не тронутым. Убийства совершались ножами и с особой жестокостью.

Правоохранительные органы предполагают, что убийства могли быть совершены для ритуальных обрядов.

Несколько дней назад нападавшие впервые были замечены управляющим приюта для животных в регионе Бургундия-Франш-Конте. Преступники пытались напасть на пони, однако мужчине удалось их испугать и прогнать. Благодаря этому случаю со слов управляющего был составлен портрет нападавшего.

Также известно, что 28 августа президент Французской федерации верховой езды предложил помощь полицейским в расследовании дела. Серж Леконт заявил, что в данном случае федерация готова быть истцом.

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