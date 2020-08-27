Индия отказалась принимать участие в международных военных учениях в России

Индия отказалась отказалась от участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», которое должно состояться в России в сентябре 2020 года.
В заявлении Минобороны Индии говорится, что она является стратегическим партнером России и часто по приглашению последней принимает участие в маневрах. Но в этот раз страна в учениях принимать не будет. Причиной этому называется сложная эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Индия на текущий момент расположилась на третьем месте по количеству заболевших, после США и Бразилии. По последним данным, количество заразившихся там превысило 3,46 миллиона человек.
Ранее в российском оборонном ведомстве анонсировали участие в маневрах военных 5 стран. Ожидалось, что от Индии на учения «Кавказ-2020» прибудут 200 человек.
В общей сложности в маневрах, как ожидается, примут участие около 120 тысяч военнослужащих.
В России уже прокомментировали отказ Индии от учений с Россией.
Политолог Евгений Булах считает, что Нью-Дели, решив не отправлять своих военных на международные учения «Кавказ-2020», приняла недальновидное решение. В перспективе оно может привести к ухудшению отношений с Москвой.
Булах в интервью URA.RU допустил, что своим отказом Индия хочет обратить внимание России на свой территориальный спор с Китаем.
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