Индия отказалась принимать участие в международных военных учениях в России

Индия отказалась отказалась от участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», которое должно состояться в России в сентябре 2020 года.

В заявлении Минобороны Индии говорится, что она является стратегическим партнером России и часто по приглашению последней принимает участие в маневрах. Но в этот раз страна в учениях принимать не будет. Причиной этому называется сложная эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Индия на текущий момент расположилась на третьем месте по количеству заболевших, после США и Бразилии. По последним данным, количество заразившихся там превысило 3,46 миллиона человек.

Ранее в российском оборонном ведомстве анонсировали участие в маневрах военных 5 стран. Ожидалось, что от Индии на учения «Кавказ-2020» прибудут 200 человек.

В общей сложности в маневрах, как ожидается, примут участие около 120 тысяч военнослужащих.

В России уже прокомментировали отказ Индии от учений с Россией.

Политолог Евгений Булах считает, что Нью-Дели, решив не отправлять своих военных на международные учения «Кавказ-2020», приняла недальновидное решение. В перспективе оно может привести к ухудшению отношений с Москвой.

Булах в интервью URA.RU допустил , что своим отказом Индия хочет обратить внимание России на свой территориальный спор с Китаем.