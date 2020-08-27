Россию обвиняют в уничтожении военной базы Турции в Сирии

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Россию обвиняют в уничтожении военной базы Турции в Сирии

Россию обвиняют в уничтожении турецкой военной базы, расположенной в Сирии.

Накануне ночью незадолго до полуночи неизвестные атаковали военную базу Турции, расположенную на северо-востоке Сирии. Местные издания дают по этому поводу весьма противоречивые факты. Так, по версии одних, напали с воздуха, после чего прогремел мощный взрыв. Другие же описывают атаковавший турок шахид-мобиль. Наблюдательный пост турок был почти полностью разрушен.

После взрыва над территорией военной базы вскоре стали кружить турецкие военные геликоптеры, эвакуировавшие раненых и вывозившие погибших.

До настоящего времени со стороны Турции не поступило официальной информации касательно атаки. По соцсетям же стала распространятся информация с обвинениями в адрес Ирана и России, которым и приписывают ответственность за нанесенный туркам удар. Эти обвинения опираются на некоторых публикациях.

Недавно некоторые арабские СМИ сообщали, что непосредственно с базы, подвергшейся сейчас атаке, координировались удары на российских, а также иранских военнослужащих, дислоцирующихся в провинции Латакия.


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