США обеспокоились прогрессом России в создании системы обороны для Китая

В США обеспокоились небывалым прогрессом России в создании стратегической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для Китая. Вопросу уделило внимание Military Watch, пишет «ПолитРоссия».

Автор издания обратил внимание на то, что с момента, как РФ в декабре минувшего года объявила о том, что поможет своему партнеру по обороне сформировать систему раннего предупреждения о ракетном нападении, прошло не так много времени, но уже наметился серьезный прогресс в этом направлении. И это не может не тревожить Штаты, так как на сегодня только у них и в России имеются такие системы. Они обнаруживают МБР противника еще на пути к цели и позволяют отправить «ответку» еще до того, как ракета попадет по заданной цели. Пока такие системы служат только как орудие сдерживания.

Запрос на такую систему у Китая продиктован последними событиями. КНР все чаще становится объектом для наращивания вооружения со стороны Запада. США объявили о планах развертывания ракет средней дальности в Тихом океане в качестве дополнения к имеющемуся там арсеналу межконтинентальных ракет.

Издание ссылается на слова генерального директора компании «Вымпел» Сергея Боева, что РФ на данный момент ведет работы по целому ряду направлений, по элементам системы в рамках заключенных контрактов. Отмечается, что уже есть определенные результаты и вскоре КНР, которая уступает РФ во многих аспектах оборонки, получит от нее стратегическую систему раннего предупреждения.

«Доступ к технологиям не одного, а двух из трех ведущих оборонных секторов мира стал главным благом для усилий Китая по военной модернизации», - констатирует автор.