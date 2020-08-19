Американский генерал оценил умение России нацеливать ракеты

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес во время организованного американским Центром стратегических и международных исследований онлайн-семинара решил сравнить умения и мастерство российских и американских военных в нацеливании ракет.

Он отметил, что сейчас у России есть мощнейшие средства для поиска, обнаружения и нацеливания, и этот факт не может не вызывать опасения у США. При этом генерал одобрительно отозвался о профессионализме российских военных, пишет «Взгляд». По его убеждению, россияне неплохо поднаторели в «нацеливании с помощью беспилотников при нанесении ракетных ударов».

«В этом они так же хороши, как и мы», - заявил Ходжес.

Генерал во время онлайн-семинара особо отметил умение российских бойцов использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он считает, что российские военные свой профессионализм доказали не словами, а на деле - в Сирии, где неоднократно применялись эти системы.