Военные США пострадали в Сирии при столкновении с российским патрулем

Несколько американских военных получили ранения в результате столкновения с российским патрулем на территории Сирии. Об инциденте сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей США.

Один источник уточнил, что травмы являются именно результатом стычки, а не перестрелки. Второй отметил, что ранения у американских военных незначительные, а получены они были в результате инцидента на северо-востоке САР в начале недели.

Агентство подчеркивает, что Пентагон и Центральное командование, которое контролирует вооруженные силы США в этом регионе, комментировать случившееся не пожелали, так что подробности остаются неизвестными. В российском Минобороны также пока не отреагировали на появившуюся информацию.

Ранее в Телеграм и Твиттер появилось видео, на котором показаны «гонки» российских и американских бронетранспортеров в Сирии с последующим блокированием проезда по дороге россиянами. В кадр попал также круживший на местности в районе населенного пункта Дерик вертолет Ми-8.