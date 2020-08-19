Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан

Вчера, 23:13

Виталий Фетисов

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Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан

В Средиземном море в настоящее время наблюдается повышенная активность ВМФ России. А это, в свою очередь, вызывает серьезную тревогу у Турции, а также у командования английских военных баз, которые расположены на Кипре. Об этом пишет греческое информационное агентство Pentapostagma.

По данным издания, в Средиземном море сейчас находится 9 боевых единиц военно-морского флота России. Среди них эксперты изданию отметили 4 боевых корабля и 3 подводные лодки. Греки считают, что их активность в данном регионе намекает на скорое начало широкомасштабных военных действий.

«Судя по радиомолчанию, военные корабли военно-морского РФ начали готовится к операциям в восточной части Средиземного моря, что вызывает серьезную тревогу у турецкой стороны - что задумал Путин?», - заедается вопросом греческая  Pentapostagma.

Издание предполагает, что у России есть собственные интересу в Средиземноморье.

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