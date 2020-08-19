В Испании заявили о начале второй волны COVID-19

Известный в Испании профессор медицины Гильермо Мартинес де Техада, работающий в Университете Наварры, заявил, что вторая волна коронавируса уже идет по королевству. По словам специалиста хоть уже идет подъем инфекции, само заболевание на сей раз менее опасно, поскольку врачи подготовлены к росту числа заболевших.

Также Техада полагает, что вирус несколько ослаб, что в купе с тестируемыми вакцинами дает возможность избежать нового закрытия границ. Да и преодолеть вторую волну заболевания коронавирусом удастся гораздо спокойнее и со значительно меньшими материальными потерями. Также среди зараженных, по словам испанского ученого, значительно снизится возраст заболевших. Это связано с тем, что раньше тестирование проводилось в больницах, и чаще всего, у пожилых людей, теперь же проверке подвергаются все слои населения.