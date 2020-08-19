Российские бомбардировщики в Сирии уничтожили завод по производству беспилотников

Сегодня, 08:13

Анна Морозова

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Российские бомбардировщики в Сирии уничтожили завод по производству беспилотников

Российские военные уничтожили завод в Сирии, который производил дроны для атаки «Хмеймим». В Сеть попали снимки с момента взрыва. 

Фабрика, которая изготавливала дроны для нападения на российскую военную базу «Хмеймим», располагалась под землей у подножья горы. Производственный пункт находился неподалеку от турецкого наблюдательного поста. Российским разведывательным самолетам удалось найти секретный подземный завод, который в результате был уничтожен российскими бомбардировщиками.  Теперь противник не сможет нападать на российские базы в Сирии несколько месяцев. Проведенная ВКС России операция по ликвидации мини-завода была секретной, поэтому турки не успели предупредить о ней боевиков. Ранее сообщалось, что российским военным известно, из какого района нападают на их базу. Трудности в определении точного месторасположения вражеского объекта возникали из-за того, что он находился под землей.

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