Лесные пожары в Калифорнии: эвакуированы 120 тысяч жителей

Ситуация с лесными пожарами в Калифорнии начала выходить из-под контроля. В штате уже 10 дней бушуют сильные лесные пожары. Из зоны бедствия выехали 120 тысяч людей.

По последним данным, огненная стихия унесла как минимум шесть жизней, огонь уничтожил сотни жилых домов. В настоящее время пламенем охвачено около 3 тысячи квадратных километров леса.

При этом синоптики предсказали серьезное ухудшение ситуации в ближайшие дни.

К слову, губернатор Калифорнии обратился за помощью к Австралии и Канаде в борьбе с лесными пожарами. Он заявил, что таких пожаров Калифорния еще не видела.