Смертность в отказавшейся от карантина Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

В первые шесть месяцев текущего года в Швеции скончались 51 405 человек. По данным Государственного управление статистики, это самое высокое число смертей за тот же период с 1869 года, когда был голод и за полгода умер 55 431 человек.

В этом году почти все случаи летального исхода приходятся на коронавирус. С начала пандемии в Швеции заразились коронавирусом более 85 тыс. человек, скончались 5802 человека.

Отметим, что шведская стратегия по противодействию коронавирусу построена на сознательности граждан. Власти страны не стали вводить жесткие ограничительные меры. В Швеции работали точки общепита и магазины, а дети посещали учебные заведения. Передвижение граждан не ограничивалось. Жители страны могли собираться группами. Но был запрет на посещение домов престарелых.

А такие требования, как соблюдение дистанции и ношение масок, носили рекомендательный характер. Чиновники Королевства считали, что такой подход способствует выработке коллективного иммунитета. К тому же это помогло системе здравоохранения справиться с перегрузками.

Но в итоге оказалось, что в Швеции уровень заболеваемости и смертности выше, чем в соседних странах.

Надо сказать, что пандемия коронавируса заметно сказалась на численности населения Королевства. Прирост населения также стал самым низким за последние 15 лет.

В конце прошлого года население страны составляло 10352390 человек, что на 24,8 тысяч человек больше, чем было в начале нынешнего года.