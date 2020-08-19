Смертность в отказавшейся от карантина Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

Сегодня, 08:16

Александр Зуев

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Смертность в отказавшейся от карантина Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

В первые шесть месяцев  текущего года в Швеции скончались 51 405 человек. По данным Государственного управление статистики, это самое высокое число смертей за тот же период с 1869 года, когда был голод и за полгода умер 55 431 человек. 

В этом году почти все случаи летального исхода  приходятся на коронавирус. С начала пандемии в Швеции заразились коронавирусом более 85 тыс. человек, скончались 5802 человека.

Отметим, что шведская стратегия по противодействию коронавирусу построена на сознательности граждан. Власти  страны не стали вводить жесткие ограничительные меры. В Швеции работали точки общепита и магазины, а дети посещали учебные заведения. Передвижение граждан не ограничивалось. Жители страны могли  собираться группами. Но был запрет на посещение домов престарелых.

А такие требования, как соблюдение  дистанции и ношение масок, носили  рекомендательный характер. Чиновники Королевства  считали, что такой подход способствует выработке коллективного иммунитета. К тому же это помогло системе здравоохранения справиться с перегрузками.

Но в итоге оказалось, что в Швеции уровень заболеваемости и смертности выше, чем в соседних странах. 

Надо сказать,  что  пандемия коронавируса заметно сказалась  на  численности населения Королевства. Прирост населения также стал самым низким за последние 15 лет.

В конце прошлого года население страны составляло 10352390 человек, что на 24,8 тысяч человек больше, чем было в начале нынешнего года.

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