В Минске число погибших в ходе протестов достигло трех

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило третью смерть во время протестов в Минске, передает РИА Новости .

16 августа 19-летний участник массовых мероприятий в Минске был сбит на Партизанском проспекте водителем. Предварительно, на него наехал автомобиль Renault когда он вышел на проезжую часть. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Уже установлено, что погибший юноша был участником массовых мероприятий, проходящих в Минске. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, массовые протестные акции в Минске и других городах Белоруссии проходят с 9 августа. Их участники выступают против результатов президентских выборов, объявленных ЦИК. Так, по данным Центризбиркома, набрав 80,1%, второе место заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,12% избирателей. Но эти результаты оппозиция не признала.