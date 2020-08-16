СМИ: на задержанных под Минском сотрудников ЧВК никто не давил

Издание «Аргументы недели» со ссылкой на сообщество в «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера – военное обозрение» сообщило, что с задержанными в Минске россиянами обращались достойно и насилие к ним никто не применял.

В статье авторы подчеркнули, что многие сейчас хотят вызвать общественный резонанс, используя тему с задержанными «чвкашниками», но в действительности задержанным ничего не угрожало.

В конце июля белорусские новостные издания начали массово публиковать материалы, в которых сообщали о 33 россиянах, задержанных в санатории под Минском. Журналисты голословно называли мужчин сотрудниками ЧВК «Вагнера» и утверждали, что те приехали для дестабилизации обстановки перед выборами президента Белоруссии. Но ситуация разрешилась к 13 августа, и россиян вернули домой.

На Первом канале 16 августа вышел сюжет, и в нем уже российские журналисты взяли интервью у вернувшихся на родину россиян. Те заявили, что вся история с задержанием – ни что иное, как провокация украинских спецслужб. Задержанные понятия не имели, что в Белоруссии проходят выборы президента. Политикой никто из мужчин не интересовался, они были там лишь проездом, да и сама страна – дружественная России.

Менеджером группы россиян была женщина, которая представилась сотрудницей посольства России и даже выслала снимок своего бейджа. Но позднее стало ясно, что на фото изображен неизвестный человек.

«Она представилась Самариной Ларисой Николаевной. На фото не она, мы ее ни разу не видели. Она сказала, что у неё не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул, Стамбул — Гавана, Гавана — Каракас. Так как нас, людей, сотрудников, тридцать три человека охраны, у нее не получается состыковать рейсы так, чтобы мы не оставались долго в транзитной зоне Турции»

, - заявили мужчины, добавив, что именно эта женщина предложила имотдохнуть в белорусском санатории, пока она пытается просчитать маршрут.