СМИ: на задержанных под Минском сотрудников ЧВК никто не давил

Издание «Аргументы недели» со ссылкой на сообщество в «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера – военное обозрение» сообщило, что с задержанными в Минске россиянами обращались достойно и насилие к ним никто не применял.
В статье авторы подчеркнули, что многие сейчас хотят вызвать общественный резонанс, используя тему с задержанными «чвкашниками», но в действительности задержанным ничего не угрожало.
В конце июля белорусские новостные издания начали массово публиковать материалы, в которых сообщали о 33 россиянах, задержанных в санатории под Минском. Журналисты голословно называли мужчин сотрудниками ЧВК «Вагнера» и утверждали, что те приехали для дестабилизации обстановки перед выборами президента Белоруссии. Но ситуация разрешилась к 13 августа, и россиян вернули домой.
На Первом канале 16 августа вышел сюжет, и в нем уже российские журналисты взяли интервью у вернувшихся на родину россиян. Те заявили, что вся история с задержанием – ни что иное, как провокация украинских спецслужб. Задержанные понятия не имели, что в Белоруссии проходят выборы президента. Политикой никто из мужчин не интересовался, они были там лишь проездом, да и сама страна – дружественная России.
Менеджером группы россиян была женщина, которая представилась сотрудницей посольства России и даже выслала снимок своего бейджа. Но позднее стало ясно, что на фото изображен неизвестный человек.
, - заявили мужчины, добавив, что именно эта женщина предложила имотдохнуть в белорусском санатории, пока она пытается просчитать маршрут.
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