В Британии призывают отказаться от одноразовых масок

Сегодня, 11:31

Сергей Нилов

0

Image 16+
В Британии призывают отказаться от одноразовых масок
Одноразовые медицинские маски

Британские ученые из Портсмутского университета призывают общественность перестать использовать одноразовые маски. Причина кроется в том, что они несут опасность для здоровья и окружающей среды.

По словам экспертов, отмечается, что в основном одноразовые маски изготовляются из пластиковых материалов, которые имеют способность не разлагаться в природе на протяжении десятков и сотен лет. Учеными доказано, что отходы пластика наносят вред окружающей среде и фауне. Животные могут принять пластиковые отходы за пищевые и употребить в пищу. Также пластик имеет способность распадаться на мелкие фракции, которые постепенно накапливаются в пищевых цепях.

После использования одноразовых масок, люди их выкидывают в урны, что делать нельзя.

Отмечается, что неправильно утилизированные маски могут стать причиной возникновения коронавируса среди сборщиков мусора, так как вирус может находиться на поверхности маски до недели. Для того чтобы предотвратить опасные последствия, ученые предлагают заменить одноразовые маски на многоразовые, которыми можно пользоваться на протяжении долгосрочного периода.

Экспертами было проведено исследование, в результате которого они выявили, что хлопок является самым подходящим материалом для одежды, которая защищает от COVID-19.

Ученые из Канадского Агентства общественного здравоохранения выявили, что коронавирус при взаимодействии с одеждой из хлопка деградирует меньше, чем за сутки, его невозможно обнаружить.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

«Не вопрос»: Лукашенко ответил на призывы уйти в отставку

16-08-2020, 19:55

Сербия отказалась покупать С-400 у России

16-08-2020, 09:52

В Ливии истребители МиГ-29 уничтожили два турецких F-16, три комплекса ПВО и систему РЭБ

15-08-2020, 12:03

В Армении полиция оштрафовала министра экономики за отсутствие маски

14-08-2020, 19:49

Лукашенко опроверг слухи о том, что он сбежал за границу

14-08-2020, 13:55

В США отказываются от экономии воды ради прически Трампа

14-08-2020, 12:02

Ученые рассказали, сколько жизней погубили фейки про коронавирус

14-08-2020, 10:34

Офис «Яндекса» в Минске заблокировали неизвестные вооруженные люди

13-08-2020, 14:55

Белоруссия отправила ракеты ПВО С-300 на базы США без согласования с Россией

13-08-2020, 13:30

Кедми предложил РФ применить «израильский метод» против баз США

13-08-2020, 09:24

Астронавт заснял с борта МКС пострадавший от взрыва Бейрут

12-08-2020, 16:19

Soha: Россия жестко ответит на приближение военных сил США к своим границам

12-08-2020, 10:55

Названы симптомы нового смертельного вируса из Китая

12-08-2020, 08:12

Sohu: РФ возглавит кампанию по репатриации золота из США

11-08-2020, 12:15

Китай заявил о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях

11-08-2020, 07:53

Самая враждебная к туристам из России страна названа

10-08-2020, 16:10

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

9-08-2020, 22:52

Шахин: РФ отомстила Турции за свой сбитый Су-24 ракетой «Игла»

9-08-2020, 09:11

Anadolu: Польша, Литва и Украина собираются лишить Россию покоя

7-08-2020, 22:29

60-летнюю американку путают с ее 30-летней дочерью

7-08-2020, 16:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров