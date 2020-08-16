В Британии призывают отказаться от одноразовых масок

Британские ученые из Портсмутского университета призывают общественность перестать использовать одноразовые маски. Причина кроется в том, что они несут опасность для здоровья и окружающей среды.

По словам экспертов, отмечается, что в основном одноразовые маски изготовляются из пластиковых материалов, которые имеют способность не разлагаться в природе на протяжении десятков и сотен лет. Учеными доказано, что отходы пластика наносят вред окружающей среде и фауне. Животные могут принять пластиковые отходы за пищевые и употребить в пищу. Также пластик имеет способность распадаться на мелкие фракции, которые постепенно накапливаются в пищевых цепях.

После использования одноразовых масок, люди их выкидывают в урны, что делать нельзя.

Отмечается, что неправильно утилизированные маски могут стать причиной возникновения коронавируса среди сборщиков мусора, так как вирус может находиться на поверхности маски до недели. Для того чтобы предотвратить опасные последствия, ученые предлагают заменить одноразовые маски на многоразовые, которыми можно пользоваться на протяжении долгосрочного периода.

Экспертами было проведено исследование, в результате которого они выявили, что хлопок является самым подходящим материалом для одежды, которая защищает от COVID-19.

Ученые из Канадского Агентства общественного здравоохранения выявили, что коронавирус при взаимодействии с одеждой из хлопка деградирует меньше, чем за сутки, его невозможно обнаружить.