В Испании ввели ограничения в связи с пандемией

Сегодня, 10:02

Сергей Нилов

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В Испании ввели ограничения в связи с пандемией

В связи с прогрессированием заболеваемости коронавирусной инфекцией Испанские власти ввели более жесткие карантинные меры.

14 августа на пресс-конференции министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа заявил, что в стране были введены дополнительные санкции для сдерживания распространения коронавируса.

По всей стране закрылись ночные бары и дискотеки. Кафе и рестораны уведомили, что они должны прекращать свою работу не позже часа ночи по местному времени. Также запретили употребление алкоголя и курение в общественных местах и на улицах, если не соблюдается социальная дистанция 2 метра.

Закрылись популярные у молодежи уличные собрания - botellon. На этих мероприятиях участники общаются, выпивая алкоголь.

На сегодняшний день в Испании зарегистрировано 343 тысячи больных. При всем этом более 28 тысяч людей умерло, а 150 тысяч выздоровели.

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