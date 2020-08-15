В Азии обнаружили мутировавший более заразный штамм коронавируса

Сегодня, 14:04

Александр Зуев

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В Азии обнаружили мутировавший более заразный штамм коронавируса
Исследование мутации коронавируса

Коронавирус продолжает мутировать и ученые пока не могут ответить на вопрос, насколько новые штаммы опаснее изначальной версии SARS-CoV-2. Недавно исследователи обнаружили на Филиппинах мутировавший штамм коронавируса. Ученые говорят, что он более заразный, чем изначальный вариант инфекции.

Как отмечают в Филиппинском центре по изучению генома, новый штамм G614 был выявлен у некоторых пациентов в Кесон-Сити. Как выяснили медики, мутация проявилась в июне и ее следы нашли в Малайзии. Ученые предполагают, что новый вариант коронавируса может вызывать болезнь, протекающую тяжелее.

Но подтверждения тому, что переносчики G614 более заразны, чем те, кто инфицирован изначальным штаммом, пока нет.

Вместе с тем мутация не влияет на клинические показатели. Отмечается, что уровень смертности от такой версии вируса не увеличивается. Кроме того, нет разницы и в симптомах, пишет lenta.ru.

По мнению генетиков, изучение штамма позволит понять, какие меры помогут в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте готов первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. В республике зарегистрировано 166,2 тысячи зараженных и 2,6 тысячи смертей от коронавируса.

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